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Кравчук: подарка не было, Крым обошелся Украине в более 105 млрд долларов

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Киев, Четверг 17 июня 2021 18:58
Кравчук: подарка не было, Крым обошелся Украине в более 105 млрд долларов Фото: глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук (leonid-kravchuk.com.ua)
Автор: РБК-Украина

Украинская ССР в 1954 году получила полуостров Крым не как подарок, поскольку были приняты на тот момент законные решения. А инфраструктура обошлась украинскому бюджету в более 105 млрд долларов.

Об этом в интервью YouTube-каналу "Ходят слухи" заявил первый президент Украины и глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию на Донбассе Леонид Кравчук.

По его словам, решение о передаче полуострова было принято после визита первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева на полуостров, когда российские переселенцы массово просили о переезде из Крыма из-за сложных условий.

В дальнейшем было принято решение ЦК КПСС о вхождении Крыма в состав Украинской ССР путем соответствующих решений Верховных советов РСФСР и УССР.

"Никаких подарков не было, Украина даже возражала. Потому что знала, какие тяжелые времена ее ждут. Это же не просто приняли какую-то богатую территорию, надо было обустраивать, проводить канал", - подчеркнул Кравчук.

Он также отметил, что в бытность президентом Украины ему докладывали, что строительство дорог и развитие Крыма в то время обошлось в более 105 млрд долларов.

"Это же не просто Украина получила богатый подарок, который приносил колоссальные доходы. Наоборот - это была затратная территория. И Украина справлялась с этими задачами", - добавил Кравчук.

Напомним, в марте 2014 года Российская Федерация оккупировала украинский Крым и оформила его так называемое "вхождение" в состав РФ. Незаконная аннексия не признана международным сообществом, а полуостров считается суверенной территорией Украины.

Вчера после встречи с президентом США Джо Байденом российский лидер Владимир Путин назвал захват Крыма якобы "адекватной реакцией" на Майдан 2013-2014 годов в Украине.

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