Кравчук о переносе ТКГ: решение должны принять все стороны

Решение о переносе заседаний Трехсторонней контактной группы по урегулированию на Донбассе должно принять все стороны. Однако Минск уже не может быть площадкой для ТКГ.

Об этом в интервью YouTube-каналу "Ходят слухи" заявил первый президент Украины и глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию на Донбассе Леонид Кравчук.

"Это решение (о переносе ТКГ - ред.) должно быть общей мыслью, а не только Украины. Минск уже не может быть площадкой - я в этом уверен на 100% Они (ЛДНР - ред.) и сейчас продавливают, и Россия продавливает (чтобы переговоры были в Минске - ред.), Но я знаю одно - украинская делегация в Минск не поедет", - заявил он.

Напомним, ранее глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что переговоры ТКГ по Донбассу нужно перенести из Беларуси в Швейцарию или Финляндию. Он также отметил, что на сегодня Беларусь не является нейтральной страной по отношению к Украине, а последние ограничения на прямое сообщение сделают невозможными поездки в Минск.

А президент Российской Федерации Владимир Путин в апреле говорил, что вопрос о переносе заседаний ТКГ из Минска якобы является попыткой Украины уклониться от урегулирования на Донбассе и "похоронить минские соглашения".

Добавим, что ранее вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявлял, что украинская делегация больше не будет ездить в Минск на переговоры ТКГ. Это связано с тем, что в Беларуси нарастают антиукраинские настроения.