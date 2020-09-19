Кравчук про перенесення ТКГ з Мінська: рішення ухвалює ОБСЄ

Фото: Леонід Кравчук (facebook.com/Леонід Кравчук)

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук підтримує перенесення переговорів щодо Донбасу з Мінська в Австрію. Однак рішення про перенесення переговорів має ухвалювати ОБСЄ.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню "Страна".

За словами Кравчука, шукати новий міжнародний майданчик для переговорів доведеться, якщо політична криза в Білорусі не врегулюється, адже "працювати у таких умовах дуже складно".

"Рішення про перенесення (переговорів - ред.) приймає ОБСЄ - як модератор. Тут мова йде про майданчик міжнародного характеру. Відповідно і рішення будуть приймати на міжнародному рівні", - пояснив він.

Нагадаємо, раніше Кравчук заявляв, що у разі погіршення ситуації в Білорусі переговори щодо Донбасу можуть перенести в іншу нейтральну країну.

Зазначимо, канцлер Австрії Себастьян Курц пропонував Відень як нового посередника в процесі врегулювання на Донбасі.

Крім того, президент України Володимир Зеленський наголошував, що поки зарано говорити про перенесення переговорів ТКГ з Мінська до іншої країни.