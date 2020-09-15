Австрия готова стать посредником в урегулировании на Донбассе

Фото: Себастьян Курц (flickr com mfarussia)

Австрия готова стать посредником в мирном урегулировании ситуации на Донбассе. Для этого нужно согласие Украины и России.

Об этом на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил австрийский канцлер Себастьян Курц.

По его словам, Вена всегда активно содействовала диалогу, поддерживая контакты с Западом и Востоком в интересах всех сторон.

"Я посещал восточную Украину, был на линии разграничения. Я ситуацию знаю… Еще раз, если будет какая-либо удобный случай повод сделать вклад в устранение конфликта, я конечно сделаю это в любой момент", - отметил Курц.

Он добавил, что решение зависит от Украины и России, но австрийская сторона всегда готова внести свой вклад в урегулирование.

Напомним, на этой же пресс-конференции у президента Украины Владимира Зеленского спросили, могут ли стороны перенести переговоры Трехсторонней контактной группы из Минска. По его словам, Киев ждет стабилизации ситуации в Беларуси и пока рано говорить о возможном переносе.

Также сообщалось, что Австрия выделит Украине 1 млн евро в виде гуманитарной помощи.