Кравчук о переносе ТКГ из Минска: это должна быть нейтральная страна, но предложений пока нет

Украинский политик считает, что Беларусь ведет сложную борьбу с оппозицией, однако в этой борьбе использует непредвиденные методы, репрессии и вообще находится в сфере влияния России.

"(Беларусь, - ред.) не может быть площадкой для решения такого вопроса, который называется "борьба за мир", - сказал Кравчук.

Он добавил, что переговоры должны проходить на территории "нейтральной страны", однако относительно конкретного места пока ничего не известно.

По его мнению, такая страна должна "ни от кого не зависеть", чтобы создать условия для проведения встреч. Ею может стать одна из стран Европы.

"Это не проблема. Есть только проблема желания и согласования, и это будет основной вопрос для госпожи Хайди Грау (спецпредставитель ОБСЕ - ред.), поскольку она модератор и должна поддержать такие предложения и поставить вопрос на решение", - считает Кравчук.