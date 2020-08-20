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Кравчук про перемир'я на Донбасі: ми зрушили з місця

Київ, Четвер 20 серпня 2020 14:16
Кравчук про перемир'я на Донбасі: ми зрушили з місця
Фото: Леонід Кравчук (Уніан)
Автор: РБК-Україна

За 25 днів перемир'я на Донбасі від обстрілів не загинув жоден український військовий

Учасники Тристоронньої контактної групи зрушили з місця в питанні врегулювання конфлікту на Донбасі. Зараз в регіоні вже 25 днів дотримання перемир'я.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив голова української делегації на засіданні ТКГ Леонід Кравчук.

За його словами, якщо на Донбасі продовжить утримуватися режим "тиші", то можна буде говорити, що сторони рухаються до відновлення миру.

"Ми зрушили з місця. Головне питання - тиша. 25 днів на Донбасі не стріляють з важкого озброєння. 25 днів ніхто з солдатів не загинула від зброї ворога. Якщо цей процес буде мати продовження, це буде означати, що ми рухаємося вперед до головної задачі - миру на Донбасі. На дорозі як раз стало питання про місцеві вибори", - повідомив Кравчук.

Нагадаємо, вчора відбулося засідання ТКГ, на якому Росія намагалася блокувати переговорний процес, "причепившись до формулюванні постанови Верховної ради про призначення місцевих виборів на підконтрольній території Україні Донбасу.

У зв'язку з цим Кравчук направив в Раду звернення з пропозицією розібратися з постановою про місцеві вибори.

При цьому на засіданні ТКГ були узгоджені чотири ділянки розведення сил і 20 ділянок розмінування на Донбасі.

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