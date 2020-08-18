Кравчук о переговорах с ОРДЛО: мы предложим варианты

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе предложит варианты переговоров с представителями ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей). Такие переговоры могут пройти в формате круглых столов.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

Кравчук отметил, что российская сторона обвиняет в Киев в якобы нежелании общаться.

"Мы хотим и будем общаться, но мы же не можем общаться с телеграфным столбом. Если кто-то со своей стороны не захочет, то мы же не сможем его заставить. Мы предложим варианты, может круглые столы с теми людьми, которые там и тут. Попросим нейтрального человека, чтобы он был модератором. Чтобы люди сели и над ними никто не был начальником, общались и искали пути решения этого вопроса", - отметил он.

При этом договариваться нужно не о том, чего хотят главари так называемых "республик", а обычные люди.

"Чтобы мы знали, что нужно нам, Украине, сделать, чтобы нас поняли, услышали и действовали адекватно. И если мы почувствуем и у нас будут аргументы, которые мы сможем обнародовать, что "та сторона" не хочет искать пути, а ставит препятствия, то мы будем об этом говорить откровенно, подкрепляя свои слова, подчеркиваю, документами", - подчеркнул Кравчук.

Он предположил, что такие встречи могут проходить на уровне институтов гражданского общества.

"Речь не идет о встрече президента Зеленского, премьер-министра Украины, главы Верховной рады или его заместителей с "чиновниками" ОРДЛО. Это возможно в перспективе, когда мы увидим, что мы добились мира, провели выборы - тогда эти территории становятся открытыми и люди могут свободно передвигаться по Украине и встречаться", - рассказал глава украинской делегации.

Кравчук добавил, что для него нет запрещенных людей в общении, но никогда не подпишет документ, который противоречит национальным интересам Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что новый участник украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин будет заниматься налаживанием коммуникации с представителями гражданского общества оккупированного Донбасса.

Кравчук также рассказал, что Украина предлагает заменить понятие "особый статус" Донбасса на новое.