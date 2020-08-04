Кравчук: мы не отказывались от "формулы Штайнмайера"

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Украина не отказывалась от "формулы Штайнмайера" касательно урегулирования ситуации на Донбассе. При этом он подчеркивает сложность ее внедрения на практике.

Об этом Кравчук сказал в эфире канала "112 Украина".

"О формуле Штайнмайера непосредственно разговора не было. Но я не исключаю, что он будет. Мы никогда не отказывались, президент Зеленский, наши дипломаты и другие должностные лица … мы не отказывались от формулы Штайнмайера", - сказал он.

Кравчук также подчеркнул, что пока нет понимания, как ее имплементировать.

"Другое дело, как ее понимать, как ее имплементировать. Это уже механизм введения формулы в практическую жизнь. Как это сделать? Это уже нужно думать, обсуждать и предлагать. А саму формулу нужно принимать, потому что она одобрена, в том числе, и подписями в Трехсторонней контактной группе", - отметил он.

Напомним, закон об "особом статусе" ОРДЛО на временной основе вступает в силу после проведения там выборов. Конкретный текст "формулы Штайнмайера" Украина согласовала осенью 2019 года, который предстоит ввести в этот закон.

Отметим, по итогам обсуждения закона об особом статусе Донбасса с российской стороной в ходе заседания Трехсторонней контактной группы не удалось достигнуть консенсуса даже по преамбуле, поскольку РФ требует убрать из нее упоминание о реинтеграции переселенцев.

Как писало РБК-Украина, глава парламента Дмитрий Разумков ранее заявил, что выборы на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей могут состояться только при определенных условиях.