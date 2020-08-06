Кравчук назвал возможную альтернативу трехсторонним переговорам по Донбассу

Кравчук предлагает обновить Будапештский меморандум
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук предложил альтернативу минскому формату переговоров по урегулированию на Донбассе. К переговорам могут привлечь страны Европы.
Об этом он рассказал в эфире телеканала ObozTV.
По словам Кравчука, если переговоры в минском формате зайдут в тупик, то украинская сторона будет инициировать подписание нового Будапештского меморандума с расширением списка участников.
"Этот вопрос не снимается с повестки дня, и мы будем это инициировать, если вдруг все это зайдет в тупик. Но я не верю, что и дальше будет этот тупик", - отметил он.
Так, к обновленному документу, как считает Кравчук, могут присоединиться Германия, Польша и другие страны Европы.
Напомним, ранее Кравчук не исключал присоединения США к переговорам по урегулированию на Донбассе; глава украинской делегации в ТКГ считает, что Вашингтон сможет помочь влиятельностью.
Кроме того, Кравчук планирует поднять на переговорах по Донбассу вопрос выполнения Будапештского меморандума.