ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Кравчук хочет, чтобы США присоединились к урегулированию на Донбассе

Киев, Суббота 01 августа 2020 22:28
Кравчук хочет, чтобы США присоединились к урегулированию на Донбассе
Фото: Леонид Кравчук (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Без участия США в переговорах и в дальнейшем будет патовая ситуация

Процесс урегулирования ситуации на Донбассе требует участия Соединенных Штатов Америки. Восстановить мир на Донбассе будет сложно без участия Вашингтона.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил первый президент Леонид Кравчук, который недавно возглавил украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе.

По словам Кравчука, если в формате Украина-Россия-ОБСЕ и в дальнейшем будет патовая ситуация, то к нему необходимо будет привлечь США.

"Я думаю, что самая сильная, самая богатая страна мира может иметь наибольшее влияние", - пояснил он.

Кравчук добавил, что говорит о присоединении США к переговорам в перспективе, ведь сейчас у них есть другие проблемы - подготовка к президентским выборам, пандемия коронавируса.

"Но мы увидим, а вдруг начнутся шаги, и мир постепенно будет устанавливаться", - добавил первый президент.

Напомним, 30 июля президент Украины Владимир Зеленский назначил Кравчука главой украинской делегации в ТКГ. Кравчук сменил на посту другого бывшего президента - Леонида Кучму, который ушел из ТКГ по собственному желанию.

Отметим, РБК-Украина удалось пообщаться с Кравчуком после его назначения; новый глава делегации в ТКГ рассказал, на какие компромиссы готов пойти для урегулирования ситуации на Донбассе.

Кроме того, о возможности привлечения США и Великобритании к переговорам по Донбассу заявлял вице-премьер-министр Алексей Резников.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиДонбассКравчук
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь