Кравчук хочет, чтобы США присоединились к урегулированию на Донбассе

Фото: Леонид Кравчук (РБК-Украина)

Без участия США в переговорах и в дальнейшем будет патовая ситуация

Процесс урегулирования ситуации на Донбассе требует участия Соединенных Штатов Америки. Восстановить мир на Донбассе будет сложно без участия Вашингтона.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил первый президент Леонид Кравчук, который недавно возглавил украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе.

По словам Кравчука, если в формате Украина-Россия-ОБСЕ и в дальнейшем будет патовая ситуация, то к нему необходимо будет привлечь США.

"Я думаю, что самая сильная, самая богатая страна мира может иметь наибольшее влияние", - пояснил он.

Кравчук добавил, что говорит о присоединении США к переговорам в перспективе, ведь сейчас у них есть другие проблемы - подготовка к президентским выборам, пандемия коронавируса.

"Но мы увидим, а вдруг начнутся шаги, и мир постепенно будет устанавливаться", - добавил первый президент.

Напомним, 30 июля президент Украины Владимир Зеленский назначил Кравчука главой украинской делегации в ТКГ. Кравчук сменил на посту другого бывшего президента - Леонида Кучму, который ушел из ТКГ по собственному желанию.

Отметим, РБК-Украина удалось пообщаться с Кравчуком после его назначения; новый глава делегации в ТКГ рассказал, на какие компромиссы готов пойти для урегулирования ситуации на Донбассе.

Кроме того, о возможности привлечения США и Великобритании к переговорам по Донбассу заявлял вице-премьер-министр Алексей Резников.