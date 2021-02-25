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Кравчук о минском формате: Украина хочет дополнить его более жесткими действиями

Новина українською → Киев, Четверг 25 февраля 2021 21:32
Кравчук о минском формате: Украина хочет дополнить его более жесткими действиями Фото: Леонид Кравчук (leonid-kravchuk.com.ua)
Автор: Роман Тверденко

Украина не намерена выходить из переговоров в минском формате. Но хочет, чтобы этот процесс был более эффективным.

Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в интервью Deutche Welle.

Он отметил, что минский процесс должен содержать более системные и жесткие действия. И подчеркнул, что Украина не может настаивать на переговорах, если Россия не идет на контакт и обстреливает украинские позиции

"Мы говорим о том, чтобы минский переговорный процесс был дополнен более жесткими, более системными, более активными действиями. Например, мы хотим вести переговоры. Та сторона хочет, и мы хотим - значит, ведем переговоры. Если они не хотят вести переговоры, а стреляют и убивают, мы отвечаем тем же. Мы не можем наблюдать, как нас убивают, и называть это "провокациями". Это не провокации. Это реальные военные действия, которые приводят к гибели наших людей", - сказал Кравчук.

Ранее вице-премьер по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников заверил, что Украина не будет отходить от минского формата урегулирования ситуации на Донбассе. Украина не планирует отказываться от минских договоренностей.

Напомним, недавно посол Франции в Украине Этьен де Понсен посоветовал Украине дважды подумать перед тем, как менять формат "Минска".

Также глава Офиса президента Андрей Ермак считает, что минские соглашения практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали.

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