Кравчук о минском формате: Украина хочет дополнить его более жесткими действиями

Украина не намерена выходить из переговоров в минском формате. Но хочет, чтобы этот процесс был более эффективным.

Он отметил, что минский процесс должен содержать более системные и жесткие действия. И подчеркнул, что Украина не может настаивать на переговорах, если Россия не идет на контакт и обстреливает украинские позиции

"Мы говорим о том, чтобы минский переговорный процесс был дополнен более жесткими, более системными, более активными действиями. Например, мы хотим вести переговоры. Та сторона хочет, и мы хотим - значит, ведем переговоры. Если они не хотят вести переговоры, а стреляют и убивают, мы отвечаем тем же. Мы не можем наблюдать, как нас убивают, и называть это "провокациями". Это не провокации. Это реальные военные действия, которые приводят к гибели наших людей", - сказал Кравчук.