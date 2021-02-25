Кравчук про мінський формат: Україна хоче доповнити його жорсткими діями
Україна не має наміру виходити з переговорів в мінському форматі. Але хоче, щоб цей процес був більш ефективним.
Про це заявив глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук в інтерв'ю Deutche Welle.
Він зазначив, що мінський процес повинен містити більш системні і жорсткі дії. І підкреслив, що Україна не може наполягати на переговорах, якщо Росія не йде на контакт і обстрілює українські позиції
"Ми говоримо про те, щоб мінський переговорний процес був доповнений більш жорсткими, більш системними, більш активними діями. Наприклад, ми хочемо вести переговори. Та сторона хоче, і ми хочемо - значить, ведемо переговори. Якщо вони не хочуть вести переговори, а стріляють і вбивають, ми відповідаємо тим же. Ми не можемо спостерігати, як нас вбивають, і називати це "провокаціями". Це не провокації. Це реальні військові дії, які призводять до загибелі наших людей", - сказав Кравчук.
Раніше віце-прем'єр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков запевнив, що Україна не буде відходити від мінського формату врегулювання ситуації на Донбасі. Україна не планує відмовлятися від мінських домовленостей.
Нагадаємо, нещодавно посол Франції в Україні Етьєн де Понсен порадив Україні двічі подумати перед тим, як змінювати формат "Мінська".
Також глава Офісу президента Андрій Єрмак вважає, що мінські угоди практично неможливо виконати в тій редакції, в якій їх підписали.