Кравчук не исключает перенос заседаний ТКГ из Беларуси

Если ситуация в Беларуси не позволит проводить заседания Трехсторонней контактной группы в Минске, то площадка может быть перенесена. В частности, в другую нейтральную страну.

Об этом в интервью "Украинскому радио" заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

"Беларусь участия в Трехсторонней контакной группе не принимает. Она дала нам возможность, создала условия для нашей работы…. Если вдруг не будет (условий для работы ТКГ, - ред.) тогда мы будем искать другое место", - заявил Кравчук.

Он напомнил, что до минских соглашений были женевские.

"Можно взять нейтральную страну, скажем, Швецию. Мы можем попросить их… Но пока я надеюсь, что все (в Беларуси, - ред.) уладится", - добавил Кравчук.

Напомним, Кравчук, комментируя возможность проведения выборов на оккупированном Донбассу, заявил, что, когда стреляют, выборы проводить нельзя.

Отметим, в 2018 году президент США Дональд Трамп предложил перенести из Минска переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе в Казахстан.