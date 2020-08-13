Кравчук не виключає перенесення засідань ТКГ з Білорусі

Якщо ситуація в Білорусі не дозволить проводити засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську, то майданчик може бути перенесено. Зокрема, до іншої нейтральної країни.

Про це в інтерв'ю "Українському радіо" заявив голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук.

"Білорусь участі у Тристоронній контакной групі не приймає. Вона дала нам можливість, створила умови для нашої роботи.... Якщо раптом не буде (умов для роботи ТКГ, - ред.) тоді ми будемо шукати інше місце", - заявив Кравчук.

Він нагадв, що до мінських угод були женевські.

"Можна взяти нейтральну країну, скажімо, Швецію. Ми можемо попросити їх... Але поки я сподіваюся, що всі (в Білорусі, - ред.) владнається", - додав Кравчук.

Нагадаємо, Кравчук коментуючи можливість проведення виборів на окупованому Донбасі заявив, що, коли стріляють, вибори проводити не можна.

Відзначимо, в 2018 році президент США Дональд Трамп запропонував перенести з Мінська переговори щодо врегулювання конфлікту на Донбасі до Казахстану.