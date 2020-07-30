Кравчук не исключает кадровые изменения в украинской делегации ТКГ

Фото: Леонид Кравчук (flickr.com merajchhaya)

Кравчук встретится с украинской делегацией на следующей неделе

Новый глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук не исключает проведения кадровых перестановок. Все кадровые изменения будут обсуждаться с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом Кравчук заявил в комментарии РБК-Украина.

Как рассказал Кравчук, в понедельник, 3 августа, состоится встреча с украинской делегацией, на которой обсудят дальнейшие шаги. Однако решение по кадровым изменениям, по его словам, должно зависеть не только от его мнения.

"В понедельник мы встретимся, посоветуемся. Я исхожу из того, что группа, которую возглавлял Леонид Кучма, сделала в сложных условиях важные шаги и мы начинаем жизнь не с "чистого листа", начинаем с определенных плюсов, но были и минусы. Если что-то надо, то мы обратимся к руководству Украины, дадим аргументы и, возможно, будут какие-то изменения. Я не исключаю (кадровые изменения - ред.), но прямо сейчас мы такой задачи не ставим", - пояснил он.

Кроме того, на вопрос, когда может состояться очередное заседание ТКГ, Кравчук ответил, что пока у него нет ответа.

"В понедельник мы встретимся группой, вернее, украинской делегацией. А когда встреча Трехсторонней группы - зависит только от Украины. Пока что, такого ответа нет", - добавил первый президент.

Отметим, сегодня Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию в ТКГ. Кравчук подчеркнул, что хочет ускорить возвращение мира на Донбассе. Позже президент Зеленский подписал указ, которым назначил Кравчука на эту должность.

Напомним, 28 июля стало известно, что Леонид Кучма решил выйти из украинской делегации ТКГ, которую он возглавлял.

На должность главы делегации в ТКГ рассматривали Кравчука и вице-премьера Алексея Резникова.