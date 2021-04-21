Кравчук: додаткові заходи щодо Донбасу мають погодити до 28 квітня
Додаткові заходи з контролю режиму припинення вогню на Донбасі повинні погодити до 28 квітня. Їх винесуть на затвердження Тристоронньої контактної групи.
Про це в ефірі "Україна 24" заявив глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук.
"Десь два тижні тому я підготував цей документ і направив його пані Хайді Грау (представник ОБСЄ, - ред.). Цей документ складався з двох частин - політична заява і задіяння координаційного механізму реагування на порушення режиму припинення вогню", - зазначив Кравчук.
За його словами, тоді документ був направлений всім сторонам, але не був обговорений в силу деяких причин.
"А зараз цей документ та інші документи - від Росії та ОРДЛО - надійшли до підгрупи з безпеки. І вчора обговорювали це питання політичні радники, а вони швидше обговорювали, як повинні діяти кластери... Більше того, український проект документа був узятий за основу. Це означає, що підгрупа з безпеки, яка готує документи на засідання ТКГ, приступила до конкретної роботи", - підкреслив Кравчук.
Він додав, що до 28 квітня підгрупа повинна завершити цю роботу, щоб документ могли затвердити на загальному засіданні ТКГ.
Нагадаємо, раніше Кравчук заявляв, що президент Росії Володимир Путін перебуває у важкій ситуації після пропозиції українського президента Володимира Зеленського зустрітися на Донбасі.
До цього міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що українським військовим заборонили відповідати на провокації бойовиків на Донбасі.