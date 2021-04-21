Путин в тяжелой ситуации, РФ сама предлагала встречу на Донбассе, - Кравчук
Российская сторона сама предлагала представителям Украины встречу на Донбассе, поэтому после предложения украинского президента Владимира Зеленского российский лидер Владимир Путин находится в тяжелой ситуации. Пока нельзя утверждать, что такая встреча может состояться.
Об этом в эфире "Украина 24" заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.
По его словам, на прошлой встрече политических советников нормандского формата Россия выдвинула одно предложение - встретиться на линии разграничения на Донбассе и увидеть ситуацию непосредственно там.
"И тут Владимир Зеленский использовал именно этот факт и предложил Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса… Таким образом, Путин поставлен в очень тяжелую ситуацию. Если отказаться, это означает, что он не поддерживает свое же российское предложение", - отметил Кравчук.
При этом на сегодня нельзя сказать, будет или не будет такая встреча
"Но Путин всегда может сказать, что это Украина и "я в Украину на встречу не поеду", - заявил Кравчук.
Он также добавил, что сам тоже готов встретиться с Путиным, поскольку есть что сказать ему и нынешним кремлевским политикам.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении обратился к Путину на русском языке и предложил встретиться на Донбассе "в любой точке, где идет война".
Сегодня в Кремле заявили, что доложили Путину о предложении Зеленского, но для такой встречи должны быть предпосылки. Официальных запросов от Зеленского на встречу с Путиным в последнее время не было.