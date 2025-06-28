Кравченко відреагував на справу щодо "Автомагістраль-Південь": усі звинувачення законні

Так, генпрокурор зазначив, що разом із профільним заступником особисто розібрався з кримінальним провадженням щодо компанії "Автомагістраль-південь", яка відбудовує і будує інфраструктурні обʼєкти за бюджетні кошти.

"Матеріали справи вивчив глибоко і всі оголошені на сьогодні підозри - законні, обґрунтовані, підтверджені результатами проведених судових експертиз", - наголосив Кравченко.

Він також додав, що хід справи проти компанії свідчить про неупередженість досудового розслідування.

Нагадаємо, 18 червня головне слідче управління Національної поліції за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора України повідомило про підозру власнику компанії "Автомагістраль-Південь" Олександру Бойку та посадовим особам компанії за привласнення державних коштів на суму понад 240 млн грн.