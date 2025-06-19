Відбудова водогону після підриву Каховської ГЕС: підозри отримали організатори схеми на 240 млн грн

Будівництво магістрального водогону - річка Інгулець-Південне водосховище — мало забезпечити водою Кривий Ріг. У межах низки підписаних договорів між сторонами угоди, будівельна компанія отримала на свої рахунки близько 7,4 млрд грн державних коштів, але замість добросовісного виконання робіт, зловмисники реалізували корупційну схему.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію України .

Так, на даний час підтверджено привласнення понад 240 млн грн, проте за даними слідства, що триває, сума збитків може сягати кількох мільярдів гривень.

"Нині пʼятьом її учасникам повідомлено про підозру. Фігурантам загрожує до дванадцяти років за ґратами з конфіскацією майна", - зазначають в поліції.

Як встановили оперативники Департаменту стратегічних розслідувань спільно зі слідчими Головного слідчого управління Нацполіції, організували схему з розкрадання бюджетних коштів група осіб з-поміж керівництва дорожньо-будівельної компанії. Для реалізації корупційної оборудки вони як спільників залучили службовців підконтрольних підприємств, а також інженера-консультанта товариства.

"Для ліквідації гуманітарної та екологічної катастроф після теракту російських окупантів на Каховській гідроелектростанції у травні 2023 року, уряд спрямував значні ресурси з резервного фонду державного бюджету на відновлення критичної інфраструктури. Зокрема, йдеться про будівництво водогону річка Інгулець - Південне водосховище, що дозволило б забезпечити водою населення Кривого Рогу", - додали правоохоронці.

Деталі схеми: збитки на сотні мільйонів та пів сотні обшуків

Щоб реалізувати "схему" заволодіння бюджетними коштами, ділки завищували ціни на будматеріали, які закуповували через афілійовану компанію. За вказівкою лідера угруповання, представник шляхобудівельної компанії підшукував таких постачальників матеріалів, які надавали комерційні пропозиції із вже значно вищими цінами на необхідні для будівництва водогону матеріали. Недостовірні дані зловмисники вносили до офіційних звітів та актів виконаних робіт.

До прикладу, шляхобудівельна фірма закуповувала труби для прокладання інженерних комунікацій з переплатою до 50% від ринкової вартості. Наприклад, труба, що коштувала 16 тис. грн за метр, перепродавалася будівельній компанії вже за понад 24 тис. грн. Первинна вартість матеріалів формувалася цими ж підконтрольними компаніями, які здійснювали постачання, тож цінник збільшувався в рази ще на етапі формування кошторису. У такий спосіб організатори схеми виводили отримані з бюджету кошти через підконтрольні фірми, а далі - конвертували їх у готівку.

За попередніми оцінками учасники корупційної оборудки завдали державі збитків на понад 240 млн грн. Поліцейські провели понад 50 обшуків в офісах компаній та за місцями проживання фігурантів. У ході заходів вилучили документацію, мобільні телефони, комп’ютерну техніку та інші носії інформації, що містять відомості про механізми реалізації злочинної схеми.

На підставі зібраних доказів поліцейські повідомили пʼятьом фігурантам про підозру за ознаками правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Зокрема, власнику і представнику шляхобудівної компанії, службовцям підконтрольних підприємств та інженеру-консультанту, який свого часу отримав відповідний сертифікат від гільдії інженерів.

Наразі призначено низку комплексних експертиз для підтвердження завищення цін та обсягів робіт за іншими епізодами протиправної діяльності учасників оборудки під час будівництва магістрального водогону.

Продовжується збір доказової бази для притягнення інших учасників корупційної схеми до відповідальності та відшкодування збитків, завданих державі. Досудове розслідування триває за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.