Кравченко отреагировал на дело по "Автомагистраль-Юг": все обвинения законны

Так, генпрокурор отметил, что вместе с профильным заместителем лично разобрался с уголовным производством в отношении компании "Автомагистраль-Юг", которая восстанавливает и строит инфраструктурные объекты за бюджетные средства.

"Материалы дела изучил глубоко и все объявленные на сегодня подозрения - законные, обоснованные, подтвержденные результатами проведенных судебных экспертиз", - подчеркнул Кравченко.

Он также добавил, что ход дела против компании свидетельствует о беспристрастности досудебного расследования.

Напомним, 18 июня главное следственное управление Национальной полиции под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора Украины сообщило о подозрении владельцу компании "Автомагистраль-Юг" Александру Бойко и должностным лицам компании за присвоение государственных средств на сумму более 240 млн грн.