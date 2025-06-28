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Кравченко отреагировал на дело по "Автомагистраль-Юг": все обвинения законны

Фото: генеральный прокурор Руслан Кравченко (facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv)
Автор: Юлия Бойко

Генеральный прокурор Руслан Кравченко прокомментировал дело против компании "Автомагистраль-Юг". По его словам, все объявленные на сегодня подозрения - законные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Кравченко.

Так, генпрокурор отметил, что вместе с профильным заместителем лично разобрался с уголовным производством в отношении компании "Автомагистраль-Юг", которая восстанавливает и строит инфраструктурные объекты за бюджетные средства.

"Материалы дела изучил глубоко и все объявленные на сегодня подозрения - законные, обоснованные, подтвержденные результатами проведенных судебных экспертиз", - подчеркнул Кравченко.

Он также добавил, что ход дела против компании свидетельствует о беспристрастности досудебного расследования.

Напомним, 18 июня главное следственное управление Национальной полиции под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора Украины сообщило о подозрении владельцу компании "Автомагистраль-Юг" Александру Бойко и должностным лицам компании за присвоение государственных средств на сумму более 240 млн грн.

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Генпрокурор