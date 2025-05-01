Кравченко повідомив про перевиконання ДПС плану з надходжень: 10 млрд гривень у квітні

Державна податкова служба продемонструвала перевиконання плану надходжень. У квітні податкова перевиконала план із наповнення бюджету на понад 10 млрд грн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар керівника ДПС Руслана Кравченка.
"У квітні, станом на 19:00 30.04.2025, ще +10,2 млрд грн. Чотири місяці завершили із солідним перевиконанням – на 46,2 млрд грн (+13,1% до плану Мінфіну). У квітні до загального фонду держбюджету по платежах, які контролює ДПС, надійшло понад 83 млрд грн (+14% до плану, +37,2% до квітня 2024 року)", - повідомив Кравченко.
Головні показники квітня:
Відшкодування ПДВ також четвертий місяць демонструє позитивну динаміку. Так, у квітні відшкодували 13 млрд грн. За січень-квітень сума становить понад 55 млрд грн (+24,2% до показника 2024 року). Загалом податкова перевиконує план вже чотири місяці поспіль.
Показники січень-квітень 2025 року:
"Накопичили суттєвий фінансовий резерв. Завдяки системній роботі, підвищенню добровільної сплати податків та покращенню адміністрування маємо додатковий обсяг для фінансування важливих видатків", - додав голова ДПС Кравченко.
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