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Кравченко повідомив про перевиконання ДПС плану з надходжень: 10 млрд гривень у квітні

Фото: Руслан Кравченко (facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv)
Автор: Олександр Мороз

Державна податкова служба продемонструвала перевиконання плану надходжень. У квітні податкова перевиконала план із наповнення бюджету на понад 10 млрд грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар керівника ДПС Руслана Кравченка.

"У квітні, станом на 19:00 30.04.2025, ще +10,2 млрд грн. Чотири місяці завершили із солідним перевиконанням – на 46,2 млрд грн (+13,1% до плану Мінфіну). У квітні до загального фонду держбюджету по платежах, які контролює ДПС, надійшло понад 83 млрд грн (+14% до плану, +37,2% до квітня 2024 року)", - повідомив Кравченко.

Головні показники квітня:

  • ПДФО: 29,7 млрд грн (+18,6% до плану)
  • ПДВ: 27,4 млрд грн (+6%)
  • Податок на прибуток: 5,6 млрд грн (+77,5%)
  • Акциз з вироблених та ввезених товарів: 15,7 млрд (+11,4%)

Відшкодування ПДВ також четвертий місяць демонструє позитивну динаміку. Так, у квітні відшкодували 13 млрд грн. За січень-квітень сума становить понад 55 млрд грн (+24,2% до показника 2024 року). Загалом податкова перевиконує план вже чотири місяці поспіль.

Показники січень-квітень 2025 року:

  • Надходження: 398,2 млрд грн
  • Перевиконання плану: +46,2 млрд грн
  • Перевиконання показника січня-квітня 2024 року: +16,9%

"Накопичили суттєвий фінансовий резерв. Завдяки системній роботі, підвищенню добровільної сплати податків та покращенню адміністрування маємо додатковий обсяг для фінансування важливих видатків", - додав голова ДПС Кравченко.

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