Кравченко сообщил о перевыполнении ГНС плана по поступлениям: 10 млрд гривен в апреле

"В апреле, по состоянию на 19:00 30.04.2025, еще +10,2 млрд грн. Четыре месяца завершили с солидным перевыполнением - на 46,2 млрд грн (+13,1% к плану Минфина). В апреле в общий фонд госбюджета по платежам, которые контролирует ГНС, поступило более 83 млрд грн (+14% к плану, +37,2% к апрелю 2024 года)", - сообщил Кравченко.

Главные показатели апреля:

НДФЛ: 29,7 млрд грн (+18,6% к плану)

НДС: 27,4 млрд грн (+6%)

Налог на прибыль: 5,6 млрд грн (+77,5%)

Акциз с произведенных и ввезенных товаров: 15,7 млрд (+11,4%)

Возмещение НДС также четвертый месяц демонстрирует положительную динамику. Так, в апреле возместили 13 млрд грн. За январь-апрель сумма составляет более 55 млрд грн (+24,2% к показателю 2024 года). В целом налоговая перевыполняет план уже четыре месяца подряд.

Показатели январь-апрель 2025 года:

Поступления: 398,2 млрд грн

Перевыполнение плана: +46,2 млрд грн

Перевыполнение показателя января-апреля 2024 года: +16,9%

"Накопили существенный финансовый резерв. Благодаря системной работе, повышению добровольной уплаты налогов и улучшению администрирования имеем дополнительный объем для финансирования важных расходов", - добавил председатель ГНС Кравченко.