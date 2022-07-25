Кратковременные дожди и жара до +35: прогноз погоды на завтра

По прогнозам синоптиков, в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях и на крайнем западе страны ожидается местами кратковременный дождь и гроза. На остальной территории страны без осадков.

Ветер преимущественно северо-западный, скорость которого составит 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +12 д +17, а на юге страны до +20. При этом днем температура поднимется до +23 +28, а в южной части и западных областях до +27 +32.

При этом на Закарпатье температура воздуха поднимется до +35 градусов.