Жара на западе и похолодание на севере: Украину накроет контрастная погода
В Украине сегодня, 25 июля погода будет контрастной. Если на Левобережье в основном будет дождливо и ожидается похолодание, то на Правобережье почти без осадков и до +31.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
По данным синоптиков, сегодня на севере ожидается похолодание. Грозовые дожди пройдут ночью в северных, восточных и местами центральных и южных областях. При этом на Правобережье страны преимущественно будет сухая и жаркая погода.
Температура воздуха составит:
- в северных областях ночью +14 +16, днем +23 +26 градусов;
- на западе ночью +12 +16 градусов, а днем +24 +31;
- в восточных областях ночью +15 +17, днем +25 +29 градусов;
- на юге страны ночью +17 +20 градусов, а днем +27 +31;
- в центральных областях ночью +15 +18, днем +24 +27 градусов.
Погода в Киеве
Сегодня в столице ночью кратковременный дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Столбики термометров ночью покажут +14 +16, днем +24 +26.
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