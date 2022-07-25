Жара на западе и похолодание на севере: Украину накроет контрастная погода

В Украине сегодня, 25 июля погода будет контрастной. Если на Левобережье в основном будет дождливо и ожидается похолодание, то на Правобережье почти без осадков и до +31.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня на севере ожидается похолодание. Грозовые дожди пройдут ночью в северных, восточных и местами центральных и южных областях. При этом на Правобережье страны преимущественно будет сухая и жаркая погода.

Температура воздуха составит:

в северных областях ночью +14 +16, днем +23 +26 градусов;

на западе ночью +12 +16 градусов, а днем +24 +31;

в восточных областях ночью +15 +17, днем +25 +29 градусов;

на юге страны ночью +17 +20 градусов, а днем +27 +31;

в центральных областях ночью +15 +18, днем +24 +27 градусов.

Погода в Киеве

Сегодня в столице ночью кратковременный дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Столбики термометров ночью покажут +14 +16, днем +24 +26.