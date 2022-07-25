Короткочасні дощі та спека до +35: прогноз погоди на завтра

За прогнозами синоптиків, у східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях та на крайньому заході країни очікується місцями короткочасний дощ і гроза. На решті території країни без опадів.

Вітер переважно північно-західний, швидкість якого становитиме 5-10 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від +12 до +17, а на півдні країни до +20. При цьому вдень температура підніметься до +23 - +28, а в південній частині і західних областях до +27 - +32.

При цьому на Закарпатті температура повітря підніметься до +35 градусів.