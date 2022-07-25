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Кратковременные дожди и жара до +35: прогноз погоды на завтра

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Понедельник 25 июля 2022 14:47
Кратковременные дожди и жара до +35: прогноз погоды на завтра Фото: в Украине 26 июня ожидаются кратковременные дожди и жара до +35 (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Во вторник, 26 июля, в Украине ожидается переменная облачность. В нескольких регионах страны пройдут кратковременные дожди и грозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра в Facebook.

По прогнозам синоптиков, в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях и на крайнем западе страны ожидается местами кратковременный дождь и гроза. На остальной территории страны без осадков.

Ветер преимущественно северо-западный, скорость которого составит 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +12 д +17, а на юге страны до +20. При этом днем температура поднимется до +23 +28, а в южной части и западных областях до +27 +32.

При этом на Закарпатье температура воздуха поднимется до +35 градусов.

Кратковременные дожди и жара до +35: прогноз погоды на завтра

Напомним, 25 июля погода будет контрастной. Если на Левобережье в основном будет дождливо и ожидается похолодание, то на Правобережье почти без осадков и до +31.

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