Кратковременные дожди и жара до +35: прогноз погоды на завтра

Во вторник, 26 июля, в Украине ожидается переменная облачность. В нескольких регионах страны пройдут кратковременные дожди и грозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра в Facebook .

По прогнозам синоптиков, в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях и на крайнем западе страны ожидается местами кратковременный дождь и гроза. На остальной территории страны без осадков.

Ветер преимущественно северо-западный, скорость которого составит 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +12 д +17, а на юге страны до +20. При этом днем температура поднимется до +23 +28, а в южной части и западных областях до +27 +32.

При этом на Закарпатье температура воздуха поднимется до +35 градусов.