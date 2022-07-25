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Короткочасні дощі та спека до +35: прогноз погоди на завтра

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Понеділок 25 липня 2022 14:47
Короткочасні дощі та спека до +35: прогноз погоди на завтра Фото: в Україні 26 червня очікуються короткочасні дощі та спека до +35 (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У вівторок, 26 липня, в Україні очікується мінлива хмарність. У кількох регіонах країни пройдуть короткочасні дощі та грози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Укргідрометцентру в Facebook.

За прогнозами синоптиків, у східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях та на крайньому заході країни очікується місцями короткочасний дощ і гроза. На решті території країни без опадів.

Вітер переважно північно-західний, швидкість якого становитиме 5-10 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від +12 до +17, а на півдні країни до +20. При цьому вдень температура підніметься до +23 - +28, а в південній частині і західних областях до +27 - +32.

При цьому на Закарпатті температура повітря підніметься до +35 градусів.

Короткочасні дощі та спека до +35: прогноз погоди на завтра

Нагадавши, 25 липня погода буде контрастною. Якщо на Лівобережжі в основному дощитиме і очікується похолодання, то на Правобережжі майже без опадів і до +31.

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