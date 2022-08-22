Кратковременные дожди на западе и +35 на востоке: прогноз погоды на завтра

По данным синоптиков, на Закарпатье и Прикарпатье ожидаются кратковременные дожди, местами грозы.

Ветер преимущественно юго-восточный, скорость которого составит 5-10 м/с. При этом в восточных и юго-восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит +13 +18 градусов, а на юге и востоке страны +17 +22. Днем температура воздуха будет колебаться от +27 до +32 градусов, а в восточных областях ожидается жара до +35.

Напомним, ранее синоптики рассказывали, где в Украине ожидаются дожди, а где жара до +32 градусов.

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