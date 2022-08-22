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Короткочасні дощі на заході та +35 на сході: прогноз погоди на завтра

Фото: в Україні завтра буде хмарно і без опадів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У вівторок, 23 серпня, в Україні прогнозується невелика хмарність і без опадів. Однак на заході країни очікуються короткочасні дощі та грози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Укргідрометцентру в Facebook.

За даними синоптиків, на Закарпатті та Прикарпатті очікуються короткочасні дощі, місцями грози.

Вітер переважно південно-східний, швидкість якого складе 5-10 м/с. При цьому в східних і південно-східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме + 3 +18 градусів, а на півдні та сході країни +17 +22. Вдень температура повітря коливатиметься від +27 до +32 градусів, а у східних областях очікується спека до +35.

Нагадаємо, раніше синоптики розповідали, де в Україні очікуються дощі, а де спека до +32 градусів.

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