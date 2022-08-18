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Кратковременные дожди, грозы и штормовой ветер: прогноз погоды на завтра

Фото: в Украине 19 августа ожидаются кратковременные дожди, грозы и штормовой ветер (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В пятницу, 19 августа, в Украине будет переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. При этом ожидается штормовой ветер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра в Facebook.

По данным синоптиков, завтра в восточных и юго-восточных областях ожидаются кратковременные дожди и грозы. Днем в отдельных районах прогнозируются град и шквальный ветер, скорость которого будет достигать 15-20 м/с.

При этом на остальной территории страны без осадков.

Ночью и утром в большинстве южных и центральных областей местами прогнозируется туман.

Ветер завтра будет преимущественно северо-восточный, скорость будет достигать 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит +13 +18 градусов, а на юге и востоке страны +21. Днем температура поднимется до +25 +30. При этом на Закарпатье температура будет достигать +35 градусов.

Напомним, недавно в Укргидрометцентре рассказали, как война повлияла на погоду и точность прогнозов.

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Погода в Украине