Кратковременные дожди, грозы и штормовой ветер: прогноз погоды на завтра

По данным синоптиков, завтра в восточных и юго-восточных областях ожидаются кратковременные дожди и грозы. Днем в отдельных районах прогнозируются град и шквальный ветер, скорость которого будет достигать 15-20 м/с.

При этом на остальной территории страны без осадков.

Ночью и утром в большинстве южных и центральных областей местами прогнозируется туман.

Ветер завтра будет преимущественно северо-восточный, скорость будет достигать 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит +13 +18 градусов, а на юге и востоке страны +21. Днем температура поднимется до +25 +30. При этом на Закарпатье температура будет достигать +35 градусов.

Напомним, недавно в Укргидрометцентре рассказали, как война повлияла на погоду и точность прогнозов.