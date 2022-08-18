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Короткочасні дощі, грози та штормовий вітер: прогноз погоди на завтра

Фото: в Україні 19 серпня очікуються короткочасні дощі, грози і штормовий вітер (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У п'ятницю, 19 серпня, в Україні буде мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі та грози. При цьому очікується штормовий вітер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Укргідрометцентру в Facebook.

За даними синоптиків, завтра у східних та південно-східних областях очікуються короткочасні дощі та грози. Вдень в окремих районах прогнозуються град і шквальний вітер, швидкість якого сягатиме 15-20 м/с.

При цьому на решті території країни без опадів.

Вночі та вранці у більшості південних та центральних областей місцями прогнозується туман.

Вітер завтра буде переважно північно-східний, швидкість сягатиме 5-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +13 +18 градусів, а на півдні та сході країни +21. Вдень температура підніметься до +25 +30. При цьому на Закарпатті температура сягатиме +35 градусів.

Нагадаємо, нещодавно в Укргідрометцентрі розповіли, як війна вплинула на погоду і точність прогнозів.

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