UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Кратковременные дожди и грозы: прогноз погоды на завтра

Фото: 25 июня часть Украины накроют кратковременные дожди и грозы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В субботу, 25 июня, в западных и северных областях Украины будет без осадков, однако на остальной территории ожидаются кратковременные дожди и грозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра в Facebook.

"В западных, северных и Винницких областях без осадков, на остальной территории небольшие, в южной части местами умеренные кратковременные дожди, местами грозы", - говорится в сообщении.

Ветер преимущественно будет северо-восточный, скорость которого составит 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью составит +11 +16 градусов, а днем +23 +28. На Закарпатье и Прикарпатье местами ожидается до +30 +32 градусов.

Напомним, сегодня в Украине ожидается ухудшение погодных условий. В частности, грозы, сильный ветер и град.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине