Короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на завтра

У суботу, 25 червня, в західних і північних областях України буде без опадів, проте на решті території очікуються короткочасні дощі і грози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Укргідрометцентру в Facebook .

"У західних, північних та вінницьких областях без опадів, на решті території невеликі, у південній частині місцями помірні короткочасні дощі, місцями грози", - йдеться у повідомленні.

Вітер переважно буде північно-східний, швидкість якого становитиме 7-12 м/с.

Температура повітря вночі становитиме + 11 +16 градусів, а вдень +23 + 28. На Закарпатті та Прикарпатті місцями очікується до +30 +32 градусів.