RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на завтра

Фото: 25 червня частину України накриють короткочасні дощі та грози (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У суботу, 25 червня, в західних і північних областях України буде без опадів, проте на решті території очікуються короткочасні дощі і грози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Укргідрометцентру в Facebook.

"У західних, північних та вінницьких областях без опадів, на решті території невеликі, у південній частині місцями помірні короткочасні дощі, місцями грози", - йдеться у повідомленні.

Вітер переважно буде північно-східний, швидкість якого становитиме 7-12 м/с.

Температура повітря вночі становитиме + 11 +16 градусів, а вдень +23 + 28. На Закарпатті та Прикарпатті місцями очікується до +30 +32 градусів.

Нагадаємо, сьогодні в Україні очікується погіршення погодних умов. Зокрема, грози, сильний вітер і град.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні