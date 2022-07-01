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Кратковременные дожди, грозы и +32: прогноз погоды на завтра

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Киев, Пятница 01 июля 2022 13:58
Кратковременные дожди, грозы и +32: прогноз погоды на завтра Фото: в западных областях завтра будут кратковременные дожди и грозы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В субботу, 2 июня, в Украине будет сухо. Однако в большинстве западных областей ожидается кратковременные дожди, грозы, местами град и сильный ветер до 15-20 м/с.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра в Facebook.

Ветер ожидается преимущественно северо-восточным, скорость которого составит 5-10 м/с. Однако днем в восточных областях местами прогнозируются порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +14 +19 градусов, а на Закарпатье и побережье морей до +22. Днем воздух прогреется до +27 +32.

При этом в восточных областях ночью ожидается +9 +14 градусов, а днем +21 +26.

Кратковременные дожди, грозы и +32: прогноз погоды на завтра

Напомним, сегодня в Украине ожидается резкий переход с грозовых дождей к сухой и жаркой погоде.

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