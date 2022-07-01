Кратковременные дожди, грозы и +32: прогноз погоды на завтра
Фото: в западных областях завтра будут кратковременные дожди и грозы (Виталий Носач, РБК-Украина)
В субботу, 2 июня, в Украине будет сухо. Однако в большинстве западных областей ожидается кратковременные дожди, грозы, местами град и сильный ветер до 15-20 м/с.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра в Facebook.
Ветер ожидается преимущественно северо-восточным, скорость которого составит 5-10 м/с. Однако днем в восточных областях местами прогнозируются порывы до 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +14 +19 градусов, а на Закарпатье и побережье морей до +22. Днем воздух прогреется до +27 +32.
При этом в восточных областях ночью ожидается +9 +14 градусов, а днем +21 +26.