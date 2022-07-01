Короткочасні дощі, грози та +32: прогноз погоди на завтра
Фото: у західних областях завтра будуть короткочасні дощі та грози (Віталій Носач, РБК-Україна)
У суботу, 2 червня, в Україні буде сухо. Однак у більшості західних областей очікується короткочасні дощі, грози, місцями град та сильний вітер до 15-20 м/с.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Укргідрометцентру в Facebook.
Вітер очікується переважно північно-східним, швидкість якого становитиме 5-10 мс. Проте вдень у східних областях місцями прогнозуються пориви до 15-20 м/с.
Температура повітря вночі коливатиметься в межах +14 +19 градусів, а на Закарпатті та узбережжі морів до +22. Вдень повітря прогріється до +27 +32.
При цьому в східних областях вночі очікується +9 +14 градусів, а вдень +21 +26.