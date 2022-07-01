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Короткочасні дощі, грози та +32: прогноз погоди на завтра

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Київ, П'ятниця 01 липня 2022 13:58
Короткочасні дощі, грози та +32: прогноз погоди на завтра Фото: у західних областях завтра будуть короткочасні дощі та грози (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У суботу, 2 червня, в Україні буде сухо. Однак у більшості західних областей очікується короткочасні дощі, грози, місцями град та сильний вітер до 15-20 м/с.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Укргідрометцентру в Facebook.

Вітер очікується переважно північно-східним, швидкість якого становитиме 5-10 мс. Проте вдень у східних областях місцями прогнозуються пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься в межах +14 +19 градусів, а на Закарпатті та узбережжі морів до +22. Вдень повітря прогріється до +27 +32.

При цьому в східних областях вночі очікується +9 +14 градусів, а вдень +21 +26.

Короткочасні дощі, грози та +32: прогноз погоди на завтра

Нагадаємо, сьогодні в Україні очікується різкий перехід з грозових дощів до сухої та спекотної погоди.

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