Антициклон резко изменит погоду в Украине: синоптики дали прогноз на сегодня

В Украине сегодня ожидается резкий переход с грозовых дождей к сухой и жаркой погоды. Местами днем температура воздуха достигнет +35.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По информации синоптиков, завтра в Украине антициклон укрепит свои позиции. Соответственно, столбики термометров стремительно поползут вверх. При этом облачность уменьшится, а осадки прекратятся в большинстве областей. Лишь ночью в южной части местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха составит:

в северных областях ночью +13 +18, днем +27 +30 градусов;

на западе ночью +16 + 21 градусов, а днем +33 +35;

в восточных областях ночью +13 +15, днем +27 +30 градусов;

на юге страны ночью +18 +21 градусов, а днем +27 +31;

в центральных областях ночью +15 +18, днем +28 +31 градус.

Погода в Киеве

Сегодня в столице осадков не прогнозируется. Ветер переменных направлений, слабый. Температура воздуха ночью составит +17 +19 градусов, а днем прогреется до +28 +30.