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Кратковременные дожди с грозами и жара: какой будет погода в Украине завтра

Фото: 12 июня ожидаются кратковременные дожди и жара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В ряде регионов Украины завтра, 12 июня, ожидаются кратковременные дожди с грозами. Однако температура воздуха будет стабильной, без похолоданий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, завтра кратковременные дожди с грозами прогнозируются на западе и северо-востоке страны. Осадки накроют Черновицкую, Винницкую, Черниговскую, Киевскую, Сумскую и Харьковскую области. Ночью дожди пройдут и в Карпатах.

Ветер преимущественно северный и северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

Средняя температура воздуха не изменится. В частности, столбики термометров покажут:

  • в западных областях днем +25 +27 градусов, а ночью +13 +16;
  • на севере днем +27 +30, ночью +14 +17 градусов;
  • в восточных областях днем +29 +32 градуса, а ночью +17 +20;
  • на юге днем +27 +33, ночью +17 +19 градусов;
  • в центральных областях днем +30 +32 градуса, а ночью +16 +18.

В столице завтра местами кратковременный дождь, возможны грозы. Днем воздух в Киеве прогреется до +27 +33 градусов, а ночью похолодает до +14 +19 градусов.

Напомним, по данным синоптиков, погода летом будет аномально жаркой и с дефицитом осадков.

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