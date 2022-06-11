Короткочасні дощі з грозами та спека: якою буде погода в Україні завтра

У низці регіонів Україні завтра, 12 червня, очікуються короткочасні дощі з грозами. Проте температура повітря буде стабільною, без похолодань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, завтра короткочасні дощі з грозами прогнозуються на заході та північному сході країни. Опади накриють Чернівецьку, Вінницьку, Чернігівську, Київську, Сумську та Харківську області. Вночі дощі пройдуть і в Карпатах.
Вітер переважно північний та північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.
Середня температура повітря не зміниться. Зокрема, стовпчики термометрів покажуть:
У столиці завтра місцями короткочасний дощ, можливі грози. Вдень повітря у Києві прогріється до +27 +33 градусів, а ночі похолодає до +14 +19 градусів.
Нагадаємо, за даними синоптиків, погода влітку буде аномально спекотною та з дефіцитом опадів.
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