Краткий перечень претендентов на главу НАПК объявят 6 декабря

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Победителя конкурса определят до 19 декабря

Кандидаты на должность председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) 4 декабря сдали тестирование на общие способности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Transparency International Ukraine.

Отмечается, что в пятницу, 6 декабря, объявят короткий список претендентов на главу НАЗК. Члены комиссии будут учитывать результаты тестов, написанное эссе и наличие вопросов к добродетели.

Кандидаты, которых комиссия выберет в пятницу, будут допущены к собеседованию. Интервью с претендентами должны состояться 13-14 декабря. Объявить имя победителя конкурса должны до 19 декабря.

Ранее сообщалось, что Комиссия по отбору кандидатов на должность главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) получила 32 заявки на должность главы НАПК.

РБК-Украина писало, что правительство назначил Наталию Новак временно исполняющим председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК).