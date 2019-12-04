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Краткий перечень претендентов на главу НАПК объявят 6 декабря

Новости » Политика     04.12.2019 - 14:56
Краткий перечень претендентов на главу НАПК объявят 6 декабря
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Победителя конкурса определят до 19 декабря

Кандидаты на должность председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) 4 декабря сдали тестирование на общие способности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Transparency International Ukraine.

Отмечается, что в пятницу, 6 декабря, объявят короткий список претендентов на главу НАЗК. Члены комиссии будут учитывать результаты тестов, написанное эссе и наличие вопросов к добродетели.

Кандидаты, которых комиссия выберет в пятницу, будут допущены к собеседованию. Интервью с претендентами должны состояться 13-14 декабря. Объявить имя победителя конкурса должны до 19 декабря.

Краткий перечень претендентов на главу НАПК объявят 6 декабряРанее сообщалось, что Комиссия по отбору кандидатов на должность главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) получила 32 заявки на должность главы НАПК.

РБК-Украина писало, что правительство назначил Наталию Новак временно исполняющим председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК).

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