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Короткий перелік претендентів на главу НАЗК оголосять 6 грудня

Новини » Політика     04.12.2019 - 14:56
Короткий перелік претендентів на главу НАЗК оголосять 6 грудня
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Переможця конкурсу визначать до 19 грудня

Кандидати на посаду голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) 4 грудня склали тестування на загальні здібності. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Transparency International Ukraine.

Зазначається, що у п’ятницю, 6 грудня, оголосять короткий перелік претендентів на очільника НАЗК. Члени комісії враховуватимуть результати тестів, написане есе та наявність питань до доброчесності.

Кандидати, яких комісія обере у п’ятницю, будуть допущені до співбесід. Інтерв’ю з претендентами мають відбутися 13-14 грудня. Оголосити ім’я переможця конкурсу повинні до 19 грудня.

Короткий перелік претендентів на главу НАЗК оголосять 6 грудняРаніше повідомлялося, що Комісія з відбору кандидатів на посаду голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) отримала 32 заявки на посаду глави НАЗК.

РБК-Україна писало, що уряд призначив Наталію Новак тимчасово виконуючим голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

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