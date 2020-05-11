Красота по-украински: как салоны и барберы готовятся принимать клиентов после карантина

Салоны красоты 11 мая выходят из карантина (фото по тексту: facebook/Frisor/PIED-DE-POULE)

Кабинет министров разрешил салонам красоты вновь открыть свои двери для клиентов с 11 мая. Два месяца простоя по причине карантина нанесли бьюти-индустрии болезненный удар. Большая часть салонного бизнеса в лучшем случае недополучила значительную часть доходов, в худшем – потерпела убытки. О том, как индустрия красоты переживает "коронакризис" и готовится возобновить работу с клиентами – в материале РБК-Украина.

"Ура! Спешим сообщить, что мы открываем предварительную запись с 12 мая". Примерно так выглядят последние публикации на страницах соцсетей многих салонов красоты. Кабинет министров решил с 11 мая ослабить карантин, официально позволив им вновь вернуться к работе.

Интернет пестрит мемами о том, в каком виде клиенты отправятся к своим нейл-мастерам, косметологам, лэшмейкерам, парикмахерам и барберам после месяцев без привычных бьюти-процедур. На самом деле смешно далеко не всем.

Эпидемия COVID-19 и связанные с ней ограничения болезненно ударили по всей индустрии красоты. В середине марта из-за угрозы распространения вируса правительство обязало салоны, как и многие другие заведения бытового обслуживания, закрыть свои двери для посетителей.

Пытаясь удержаться на плаву, рестораны и магазины начали делать упор на доставку. В отличие от них у бьюти-бизнеса, требующего личного контакта с клиентом, почти не осталось поля для маневра.

"Диджитал подкованные" салоны и мастера стали проводить видеокурсы о том, как самому себе сделать стрижку, покраску, укладку, маникюр, педикюр или коррекцию бровей. Еще часть пытается наладить онлайн-продажи уходовой косметики, в том числе наборы для снятия искусственных ресниц или гель-лака с ногтей. Но на общее положение их дел это не особо влияет.

"Если бы наши арендодатели, с которыми мы давно сотрудничаем, не пошли нам навстречу и не сделали бы скидки, отсрочки, а некоторые и вовсе сделали нам бесплатные каникулы – то мы бы, наверное, и не вылезли из этой ямы. За это мы, конечно, им очень благодарны. Думаю, сейчас нам потребуется полгода проработать, чтобы возобновить оборот", – рассказал РБК-Украина основатель сети мужских парикмахерских Frisor Дмитрий Верховецкий.

По его словам, многие сотрудники сети решили уволиться и податься в профессии, менее зависимые от "разного рода карантинов".

"Мы были самой популярной парикмахерской в Украине, у нас самая крупная сеть. То есть мы чувствовали себя, наверное, лучше всех на рынке. И сейчас нам действительно тяжело. Мы не жалуемся, мы рады, что нам вновь разрешили работать. И теперь мы ценим нашу работу больше, чем ценили до этого", – отметил Дмитрий.

Для малого бизнеса ущерб от двух месяцев простоя огромный, рассказала изданию владелец столичного салона маникюра и педикюра High five nail studio Лариса Авраменко.

"Так как основные расходы по налогам, аренде, коммунальным платежам, телефония, интернет и помощь сотрудникам остались, а дохода два месяца не было, то убыток составляет значительную сумму для малого бизнеса. И подготовка к открытию после карантина, требующая усиленных мер безопасности, также требует материальных вложений. И, конечно же, недополученная прибыль за два месяца", – объяснила собеседница.

Основатель сети салонов красоты PIED-DE-POULE Егор Кольченко рассказал РБК-Украина, что из-за вынужденного закрытия им пришлось провести полную пересборку бизнес-модели.

"Мы делали годовой отчет, пересматривали всю финансовую модель, то, какие затраты можно уменьшить, какие нужно увеличить, чтобы повысить количество клиентов и заработок", – пояснил он.

Запрещенная красота

Не все столичные салоны и мастера красоты были готовы полностью заморозить свою работу на время карантина. И тем самым лишиться основного дохода или же постоянных клиентов, которые могут уйти к другим мастерам, если во время карантина отказать им в услуге.

По этим причинам часть представителей салонного бизнеса продолжила работать, пользуясь любыми законодательными "лазейками". Другая часть на свой страх и риск начала принимать клиентов "в темную". К примеру, некоторые столичные салоны, вывесив табличку "закрыто", продолжили обслуживать посетителей за закрытой дверью и зашторенными окнами.

Своим клиентам Frisor во время карантина предложил услуги с выездом мастеров на дом, а также возможность стрижки в передвижном барбершопе – микроавтобусе.

"Мы начали исходить из тех возможностей, которые у нас есть в рамках закона. Также в социальных сетях мы начали рекламировать наших мастеров и писать клиентам: если вы скучаете за своим парикмахером, напишите ему – возможно, он сможет ответить на ваши вопросы. Чтобы мастера могли хотя бы как-то выжить. Мне, например, приходилось выходить стричь своих друзей и знакомых "под ключ" в парикмахерской. Тех, кто был готов стричься в маске или респираторе", – объяснил основатель сети Дмитрий Верховецкий.

Один из киевских барберов Андрей рассказал РБК-Украина, что после введения карантина стал принимать клиентов у себя дома.

"Первые три с половиной недели после того, как ввели карантин, я не работал. Потом начали звонить мои постоянные клиенты, спрашивать и я просто решил принимать их дома, поскольку все коворкинги и те салоны, где я арендовал кресло и работал, закрыты", – пояснил собеседник.

Его клиенты во время стрижки стараются находится в маске. Но физически это не всегда возможно.

"Быть три часа в маске, делать стрижку в маске, стричь бороду, делать окантовку – это физически невозможно. Вся маска будет в волосах и клиенту придется жевать эти волосы. Иногда я одеваю, иногда нет. Все зависит от человека. Все, на самом деле, к этому очень спокойно относятся и не сильно заморачиваются по этому поводу", – отметил Андрей.

Сейчас его загруженность снизилась почти вполовину по сравнению с докарантинным периодом. Хотя благодаря высоким ценам на его услуги удар от карантина для него не стал особо болезненным, признал собеседник.

"Но есть мастера, которые зарабатывали в салоне 12-15 тысяч гривен – им сейчас очень сложно. Ведь есть такие факторы, как кредиты, коммунальные, семьи, больные родители, аренда квартиры. Многие мои знакомые, кстати, в связи с карантином вернулись в свои города и, наверное, вернуться сразу не смогут, пока полностью не снимут все ограничения", – рассказал барбер.

Некоторые мастера решили обслуживать своих клиентов в отдельных помещениях, арендованных на время карантина.

"Ребята решили арендовать подвал, поставили там несколько рабочих кресел. Работают в масках, в помещении находится не больше двух человек. Салон, где они работали до карантина, закрылся, так как владелец побоялся штрафов. Сейчас мастера принимают только своих постоянных клиентов, без рекламы. Хотя, по их словам, многие сейчас боятся приходить и просят записать их на период после карантина", – поделился с РБК-Украина своим опытом обслуживания в "подпольном барбершопе" Виктор.

Ни локацию, ни мастеров собеседник не афиширует, не желая навлечь на них проблемы. По закону, нарушителям общегосударственного карантина грозят штрафы в размере от 17 тысяч гривен.

Наглядный пример: в конце апреля в Измаиле Одесской области суд оштрафовал местного парикмахера, чей салон продолжил работать, вопреки постановлению Кабмина. Ее клиентка, после того, как "освежила" стрижку и маникюр, решила "сдать" мастера правоохранителям.

На страницах Facebook можно найти немало историй о подобных "доносах". Режиссер "1+1 Production" Евгения Шевчук рассказала, как к одному лешмейкеру клиентка заявилась с полицей. Продюсер Юлия Вернигор поделилась ситуацией, случившейся с ее мастером по маникюру, Ольгой.

В период карантина девушка продолжала работать в салоне, пока на нее не "настучали" "законопослушные соседи из квартир сверху". В результате Ольга была вынуждена принимать клиентов в подвале соседнего дома.

"Боится ли Олечка заплатить огромный штраф, если ее привлекут за нарушение карантина? Боится. Но гораздо больше она боится услышать от своих детей: "А что мы, мама, сегодня будем кушать? А есть ли, мамочка, что-нибудь вкусненькое перед сном?", – написала Вернигор.

Выстоять и выжить

Чтобы вновь официально открыть свои двери для клиентов с 11 мая, салоны и студии должны обустроить свою работу согласно всем требованиям министерства здравоохранения. Они касаются не только усиленных санитарно-гигиенических норм, но также графика приема и количества клиентов.

В нейл-студии Highfive с 11 мая мастера будут предоставлять услуги исключительно в масках, перчатках, щитках и халатах. Помещение салона будут кварцевать. Чтобы придерживаться дистанции между мастерами, в студии решили пока отказаться от услуги одновременного маникюра и педикюра.

"Напитки будут в одноразовой посуде и только во время ожидания услуги или после. Убрали журналы. Также будем проводить проветривание и обработку дезинфекторами всех касаемых людьми мест несколько раз в день. Гостей ждем в масках и предлагаем обработать дезинфектором руки перед услугой. Правила личной ответственности и гигиены сотрудников будут постоянно разъясняться", – рассказала РБК-Украина владелец салона Лариса Авраменко.

В PIED-DE-POULE, кроме санитарно-гигиенических мер, попутно развернули маркетинговую работу, чтобы повысить посещаемость после открытия.

"После запуска рекламы мы начинаем прозвон гостей, формируем предварительную запись и информируем о том, как будет возобновляться работа. И параллельно готовимся в санитарно-гигиеническом плане: уборки помещений, стерилизация инструментов, продумываем все методы приема гостей, чтобы была возможность соблюдать дистанцию. Все это было в салонах всегда, но сейчас будем более тщательно и щепетильно относиться к каждому этапу", – рассказал РБК-Украина основатель сети салонов Егор Кольченко.

Кварцевыми лампами, перчатками, масками, респираторами FFP3 и защитными щитками запаслись и в парикмахерских Frisor. Одновременно обслуживать в салонах будет вдвое меньше мастеров, чем обычно. Администратор сможет контактировать с клиентами только удаленно, в телефонном режиме.

"Мы также придумали систему, по которой мы будем работать не только в дневную, но и в ночную смену. Попробуем поработать так в тестовом режиме первые две недели с 11 мая. Сейчас очень много записей, люди активно записываются. Думаю, первые две недели у нас будет хороший ажиотаж и нам бы хотелось охватить как можно больше посетителей", – пояснил изданию основатель Frisor Дмитрий Верховецкий.

Наверняка, не все салоны красоты смогут возобновить работу с 11 мая. После месяцев "анабиоза" с рынка уйдут те, кто и до карантина находились в шатком состоянии. А тем, кто остался, придется адаптироваться к новым реалиям существования бьюти-индустрии.