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Красный уровень угрозы. В еще одном регионе Казахстана начали АТО

Автор: Дмитрий Левицкий

В Кызылординской области Казахстана сегодня, 6 января, началась антитеррористическая операция. Это уже второй регион, где силовики пытаются таким образом подавить массовые протесты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал NUR.KZ.

О начале антитеррористической операции в Кызылординской области объявила глава Казахстанского региона Гульшара Абдыкаликова.

По ее словам, сегодня в Кызылординской области действует красный уровень террористической угрозы.

Напомним, вчера о проведении антитеррористической организации заявили в комендатуре Алматы.

Как писало РБК-Украина, в Казахстане сообщали о гибели военных во время АТО в аэропорту Алматы.

Добавим, что "зачистка" Алматы от протестующих до сих пор продолжается.

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