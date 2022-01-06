Красный уровень угрозы. В еще одном регионе Казахстана начали АТО
Фото: в Кызылординской области Казахстана начали АТО (t.me ressentiment channel)
В Кызылординской области Казахстана сегодня, 6 января, началась антитеррористическая операция. Это уже второй регион, где силовики пытаются таким образом подавить массовые протесты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал NUR.KZ.
О начале антитеррористической операции в Кызылординской области объявила глава Казахстанского региона Гульшара Абдыкаликова.
По ее словам, сегодня в Кызылординской области действует красный уровень террористической угрозы.
Напомним, вчера о проведении антитеррористической организации заявили в комендатуре Алматы.
Как писало РБК-Украина, в Казахстане сообщали о гибели военных во время АТО в аэропорту Алматы.
Добавим, что "зачистка" Алматы от протестующих до сих пор продолжается.