Червоний рівень загрози. У ще одному регіоні Казахстану почали АТО
Фото: в Кизилординській області Казахстану почали АТО (t.me ressentiment channel)
У Кизилординській області Казахстану сьогодні, 6 січня, почалася антитерористична операція. Це вже другий регіон, де силовики намагаються таким чином придушити масові протести.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал NUR.KZ.
Про початок антитерористичної операції в Кизилординській області оголосила глава казахстанського регіону Гульшара Абдикаликова.
За її словами, сьогодні в Кизилординській області діє червоний рівень терористичної загрози.
Нагадаємо, вчора про проведення антитерористичної організації заявили в комендатурі Алмати.
Як писало РБК-Україна, в Казахстані повідомляли про загибель військових під час АТО в аеропорту Алмати.
Додамо, що "зачистка" Алмати від протестувальників досі триває.