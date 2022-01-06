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Червоний рівень загрози. У ще одному регіоні Казахстану почали АТО

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Казахстан, Четвер 06 січня 2022 19:56
Червоний рівень загрози. У ще одному регіоні Казахстану почали АТО Фото: в Кизилординській області Казахстану почали АТО (t.me ressentiment channel)
Автор: Дмитро Левицький

У Кизилординській області Казахстану сьогодні, 6 січня, почалася антитерористична операція. Це вже другий регіон, де силовики намагаються таким чином придушити масові протести.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал NUR.KZ.

Про початок антитерористичної операції в Кизилординській області оголосила глава казахстанського регіону Гульшара Абдикаликова.

За її словами, сьогодні в Кизилординській області діє червоний рівень терористичної загрози.

Нагадаємо, вчора про проведення антитерористичної організації заявили в комендатурі Алмати.

Як писало РБК-Україна, в Казахстані повідомляли про загибель військових під час АТО в аеропорту Алмати.

Додамо, що "зачистка" Алмати від протестувальників досі триває.

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