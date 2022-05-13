Красный уровень опасности: паводок может вызвать подтопление дорог Черниговской области

С 13 по 14 мая уровень воды в реках Днепр и Сож поднимутся на максимальный уровень весеннего половодья. Возможно затопление территорий, участков дорог местного значения и дорожной инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укравтодор .

В "Укравтодоре" отмечают, что возможно отрезание от основных путей ряда населенных пунктов в Черниговском районе Черниговской области. В связи с этим в регионе объявлен красный, третий уровень опасности.

Ранее сообщалось, что на восстановление разрушенных войной дорог необходимо 900 млрд гривен. Ремонт всех поврежденных объектов инфраструктуры займет не меньше 3-4 лет.

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