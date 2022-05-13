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Червоний рівень небезпеки: паводок може викликати підтоплення доріг Чернігівської області

Знак Чернігівська область (Фото: newvv.net)
Автор: Константин Широкун

З 13 по 14 травня рівень води в річках Дніпро і Сож піднімуться на максимальний рівень весняного водопілля. Можливе затоплення територій, ділянок доріг місцевого значення та дорожньої інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укравтодор.

В "Укравтодорі" зазначають, що можливе відрізання від основних шляхів низки населених пунктів у Чернігівському районі Чернігівської області. У зв'язку з цим в регіоні оголошено червоний, третій рівень небезпеки.

Раніше повідомлялося, що на відновлення зруйнованих війною доріг необхідно 900 млрд гривень. Ремонт всіх пошкоджених об'єктів інфраструктури займе не менше 3-4 років.

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УкравтодорЧернігів