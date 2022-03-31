Красный Крест уже выехал в Мариуполь. Эвакуацию могут провести завтра

Представители Красного Креста выехали в заблокированный российскими войсками Мариуполь (Донецкая область). Эвакуация населения может пройти завтра, 1 апреля.
Об этом РБК-Украина сообщили в Международном комитете Красного Креста.
Сообщается, что команды гуманитарной организации прямо сейчас едут с предметами помощи и медицинскими средствами, чтобы быть готовыми к безопасному выходу мирного населения из Мариуполя.
"По соображениям логистики и безопасности, мы будем готовы провести операцию безопасного прохода завтра, в пятницу, при условии, что все стороны согласятся с точными условиями, включая маршрут, время начала и продолжительность", - отметили в Красном Кресте.
Также в организации отметили, что от завтрашней операции могут зависеть жизни десятков тысяч человек в Мариуполе.
Напомним, ранее вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук сообщила, что гуманитарный коридор в Мариуполь откроется сегодня, 31 марта, и автобусы за жителями города выдвинулись из Запорожья.
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