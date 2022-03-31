RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Червоний Хрест вже виїхав до Маріуполя. Евакуацію можуть провести завтра

Фото: Червоний Хрест вже виїхав до Маріуполя (facebook com MVS gov ua)
Автор: Владислав Красінський

Представники Червоного Хреста виїхали до заблокованого російськими військами Маріуполя (Донецька область). Евакуація населення може пройти завтра, 1 квітня.

Про це РБК-Україна повідомили в Міжнародному комітеті Червоного Хреста.

Повідомляється, що команди гуманітарної організації прямо зараз їдуть з предметами допомоги та медичними засобами, щоб бути готовими до безпечного виходу мирного населення з Маріуполя.

"З міркувань логістики та безпеки, ми будемо готові провести операцію безпечного проходу завтра, в п'ятницю, за умови, що всі сторони погодяться з точними умовами, включаючи маршрут, час початку і тривалість", - зазначили в Червоному Хресті.

Також в організації зазначили, що від завтрашньої операції може залежати життя десятків тисяч людей у Маріуполі.

Нагадаємо, раніше віце-прем'єр, міністр реінтеграції Ірина Верещук повідомила, що гуманітарний коридор до Маріуполя відкриється сьогодні, 31 березня, і автобуси за жителями міста висунулися з Запоріжжя.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МаріупольевакуаціяКрасный Крест