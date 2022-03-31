По дороге в Мариуполь эвакуационные автобусы задержали на российском блокпосту, - Верещук
Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что колонна автобусов, направляющихся в осажденный украинский город Мариуполь, была задержана на российском блокпосте в Васильевке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"По состоянию на 12:30 дня из Запорожья в Бердянск выехало 45 автобусов. На данный момент они находятся на контрольно-пропускном пункте "Васильевка", и РФ снова не пропускает наши автобусы. Мы снова и снова требуем от всего мирового сообщества обратить внимание и помочь людям выбраться из оккупированного Мариуполя", - заявила Верещук.
По ее словам, что в городе остается 100 тысяч человек, нуждающихся в немедленной эвакуации.
"Это еще 100 тысяч женщин, детей, пожилых людей и людей с ограниченными возможностями, которые нуждаются в нашей и мировой помощи", - добавила она.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.