По дороге в Мариуполь эвакуационные автобусы задержали на российском блокпосту, - Верещук

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что колонна автобусов, направляющихся в осажденный украинский город Мариуполь, была задержана на российском блокпосте в Васильевке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"По состоянию на 12:30 дня из Запорожья в Бердянск выехало 45 автобусов. На данный момент они находятся на контрольно-пропускном пункте "Васильевка", и РФ снова не пропускает наши автобусы. Мы снова и снова требуем от всего мирового сообщества обратить внимание и помочь людям выбраться из оккупированного Мариуполя", - заявила Верещук.

По ее словам, что в городе остается 100 тысяч человек, нуждающихся в немедленной эвакуации.

"Это еще 100 тысяч женщин, детей, пожилых людей и людей с ограниченными возможностями, которые нуждаются в нашей и мировой помощи", - добавила она.