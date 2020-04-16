Красный Крест не получил полный доступ к пленным на Донбассе

Международный комитет Красного Креста, несмотря на договоренности контактной группы, до сих пор не получил полный доступ к пленным украинцам на Донбассе. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Пасхальный обмен: как возвращали украинцев из плена боевиков на Донбассе".

Отметим, 11 марта контактная группа при участии главы Офиса президента Андрея Ермака подписала скандальный протокол, в котором был пункт о создании Консультативного совета с участием представителей отдельных районов Донбасса. В то же время в протоколе было и другое важное положение - Красный Крест должен был получить полный и беспрепятственный доступ ко всем пленным. Но в Красном Кресте РБК-Украина сказали, что доступ до сих пор не получен.

"В рамках сегодняшней акции (обмен пленными 16 апреля, - ред.) мы получили доступ к удерживаемым лицам без свидетелей, как и предусмотрено. Вообще у нас есть свободный доступ ко всем тюрьмам в Украине, но не на неподконтрольной территории", - сказала координатор департамента коммуникаций МККК Санела Байрамбашич.

По ее словам, Красный Крест продолжает ждать получение полного доступа согласно договоренностям Минска и нормандского формата.

Напомним, ранее Красный Крест выступил с заявлением о том, что коронавирус представляет особую угрозу для жителей ОРДЛО.

Также гуманитарная организация призвала не обстреливать объекты водоснабжения на Донбассе.